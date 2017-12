Scontro tra treni passeggeri vicino a Vienna: decine di feriti

Lo scontro fra due treni passeggeri nei pressi di Vienna, in Austria, ha causato almeno una quindicina di feriti, di cui quattro gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:00 vicino alla stazione di Kritzendorf, circa venti chilometri a nord-ovest di Vienna.

"Due treni sono entrati in collisione per un motivo ancora sconosciuto e due vagoni si sono completamente rovesciati", mentre un altro è rimasto in bilico su un fianco, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco, Franz Resperger.

Come riferiscono i media locali alcuni passeggeri sono rimasti a lungo bloccati all'interno dei vagoni deragliati. Sul posto vi è stato un ampio dispiegamento di soccorsi con l'intervento anche di due elicotteri.

BREAKING: Austrian media report two trains have collided near Vienna, 17 injured and 2 passenger cars overturned. — The Associated Press (@AP) 22 dicembre 2017

Una giornata maledetta per i treni in Europa: Solo oggi in un altro incidente erano rimasti coinvolti decine di pendolari a Madrid.