Esplode motore in volo e sfonda finestrino: un morto, passeggera quasi "risucchiata"

La notizia, dapprima circolata su alcuni social, è stata poi confermata dalle autorità.

Un grave guasto al motore, che ha mandato in frantumi il finestrino dell'aereo e ha provocato la morte di un passeggero. È quello che è successo ieri a un Boeing 737 della compagnia americana Southwest Airlines, poco dopo il decollo da New York alla volta di Dallas. Lo hanno annunciato le autorità degli Stati Uniti.

E' la prima volta in nove anni che c'è una vittima su un volo commerciale americano. Nel febbraio 2009, un Bombardier della compagnia Colgan Air che collegava New York alla piccola città di Buffalo si schiantò e provocò la morte di tutti i 49 passeggeri a bordo.

Nelle immagini del Boeing 737-700 della Southwest dopo il suo atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Philadelphia verso le 11.20 locali (le 17.20 italiane) si vedono parti del motore di sinistra -un CFM-56, fabbricato da una joint-venture di General Electric e Safran - distrutte. "Pensiamo che parti del motore si siano staccate", ha indicato nel corso di un punto stampa Robert Sumwalt, presidente dell'organismo federale per la sicurezza dei trasporti Ntsb, che ha definito l'incidente - per il momento - un "guasto al motore".

Secondo la Cbs l'esplosione avrebbe danneggiato il finestrino in corrispondenza della 17esima fila. A bordo del volo erano presenti 143 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Nell'incidente una persona è rimasta uccisa. Si tratta di una donna di 43 anni, Jennifer Riordan, madre di due figli e manager di una banca in New Mexico.

Un'immagine postata su Facebook da Marty Martinez (a sinistra) durante l'atterraggio di emergenza