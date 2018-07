Russia, auto investe passanti sul marciapiede: un morto

Spaventoso incidente a Sochi, città che ospita le partite dei mondiali di calcio di Russia 2018. Un'auto è uscita di strada a forte velocità, finendo per travolgere alcuni passanti che stavano camminando sul marciapiede. Secondo Interfax ci sarebbe almeno un morto. La polizia però ha voluto subito mettere in chiaro che non si è trattato di un episodio di terrorismo: il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto a causa di un colpo di sonno.

In questi minuti sta circolando on line un video che documenta la terribile sequenza dell'incidente (il filmato è davvero crudo e per rispetto delle vittime e dei lettori abbiamo scelto di non pubblicarlo). La vittima avrebbe 63 anni, altre cinque persone sono rimaste ferite.