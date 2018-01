Scuolabus si schianta contro un edificio: decine di bambini feriti

Uno scuolabus con a bordo circa cinquanta bambini è uscito fuori strada, travolgendo diverse automobili e andandosi a schiantare contro un negozio di materiali elettrici. E' successo questa mattina in Germania, a Eberbach, nei pressi di Stoccarda, nello stato del Baden-Wuerttermberg.

Alcuni studenti sono rimasti contusi e feriti solo in maniera lieve e sono stati medicati sul posto dai sanitari ma, come annunciato dalla polizia locale, dieci di loro invece hanno riportato ferite più serie ed è stato necessario il trasporto nei vicini ospedali. Tra le decine di persone rimaste ferite - il numero esatto non è ancora stato diffuso - molti sono bambini, e tre di loro sono stati dichiarati in pericolo di vita. Ferito, in maniera lieve, anche il conducente del mezzo.

Sul posto sono arrivati tre elicotteri dei soccorritori. Tanta l'apprensione nella comunità, soprattutto per i tre bambini che si trovano in gravi condizioni. Intanto la forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto: probabilmente l'autista ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da stabilire.