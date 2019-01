Incidente ferroviario in Danimarca sul ponte Great Belt: diversi morti

Sei persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario sullo Storebæltsbroen, conosciuto anche come "Great belt", il ponte che collega le regioni della Fionia e della Selandia, in Danimarca. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio. Il "Great belt" è il più importante del Paese, dopo l’Oresund che collega Copenaghen con Malmo, ed è fondamentale per i collegamenti interni alla Danimarca.

Incidente treno in Danimarca oggi 2 gennaio 2019

Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, il ponte è stato immediatamente chiuso al traffico veicolare con inevitabili ripercussioni sul traffico (foto Ansa in fondo all'articolo). L’opera è importante anche per il transito via terra dall’Europa continentale alla Scandinavia. In molti, tuttavia, lo bypassano percorrendo un tratto in traghetto partendo dai porti tedeschi di Rostock, Lubecca o Fehmarn.

Ancora da chiarire con esattezza le cause del disastro, ma secondo le prime informazioni fornite dai media locali, sembra che alcuni vagoni di un treno merci si siano staccati a causa dei forti venti colpendo un treno passeggeri in viaggio verso Copenaghen.