Costrette a togliere il velo per una foto segnaletica, risarcite tre donne a New York

La città di di New York pagherà 180mila dollari a titolo di indennizzo a tre donne che erano state obbligate dai poliziotti a togliere il velo islamico per scattare una foto segnaletica. Lo scrive il New York Daily News.

Il primo caso risale al 2012, quando una studentessa - identificata con le iniziali G.E. - era stata arrestata in seguito a una rissa con due ragazze. Al distretto di polizia, le fu detto che avrebbe dovuto togliere il velo per fare la foto segnaletica, scattata da un ufficiale di sesso maschile, perché non c'era nessun agente donna in quel momento.

L'avvocato di G.E., Tahanie Aboushi, ha presentato in seguito altri due casi simili, avvenuti nel 2015 e nel 2016. Le tre donne riceveranno 60mila dollari ciascuna.

“E’ un passo nella direzione giusta” fatto con “sforzi comuni” per migliorare le modalità usate dagli agenti, ha detto l'avvocato Aboushi. “La soluzione per la questione in oggetto è stata la migliore nell’interesse di tutte le parti interessate”, ha commentato un portavoce del tribunale.