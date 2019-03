Il resort che dice basta agli influencer scrocconi: "Andate a lavorare"

Volete mangiare e bere gratis? "Provate a lavorare". Così si legge in un post condiviso dal White Banana Beach Club di Siargao, nelle Filippine. Si tratta di un cocktail bar e ristorante che l’italiano Gianluca Casaccia ha aperto lo scorso anno insieme alla moglie filippina. Nel post - diventato virale- il ristoratore si scaglia contro i così detti "influencer", o meglio, contro chi si autoproclama tale e in virtù di ciò spera di scroccare un soggiorno gratis in un luogo paradisiaco. "Riceviamo molti messaggi in cui ci vengono proposte collaborazioni con influencer, Instagram influencer. Vorremmo gentilmente annunciare che White Banana non è interessato a 'collaborare' con 'influencer' autoproclamati. E vorremmo suggerire di provare un altro modo per mangiare, bere o dormire gratuitamente. Iniziare a lavorare davvero".

Vista la mole di reazioni, non tutte evidentemente di segno positivo, i gestori del beach club sono stati costretti a precisare meglio il loro punto di vista: "Vogliamo chiarire che non siamo contro agli influencer", si legge in un altro post, "ma contro gli scrocconi". E ancora: "Un vero influencer è ritenuto tale dagli altri, non parla di se stesso come un influencer. Si tratta di blogger". "Con alcuni di loro abbiamo effettivamente collaborato in forme e condizioni diverse, e li supportiamo" si legge ancora nel post. Quanto "ai veri influencer, nel caso saremo noi a contattarli, pagarli o offrire qualcosa. Ma loro non ci hanno mai contattato, dal momento che loro non hanno bisogno di noi. Siamo noi ad aver bisogno di loro".

I gestori del ristorante scrivono poi in un altro post: "Stiamo ricevendo recensioni negative su facebook da persone che non sono mai state qui" e "che probabilmente non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita. Che ne direste di provare a lavorare davvero?".

Raggiunto da Repubblica, Gianluca Casaccia ha precisato: "Ovviamente la mia è una provocazione, con alcuni influencer seri, compresi dei blogger italiani, abbiamo anche collaborato. Nessun problema. Ma il flusso di proposte è costante e spesso c’è perfino gente con quattro follower che ci prova senza ritegno". Insomma, il messaggio è chiarissimo: se volete godervi una vacanza ai tropici, trovatevi un lavoro.