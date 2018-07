Giappone devastato dalle inondazioni: decine di morti e milioni di sfollati

Sono almeno 83 le persone rimaste uccise in Giappone in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito vaste zone dell'ovest del paese. Altre quattro persone sono in gravi condizioni e 57 risultano disperse.

Il premier Shinzo Abe ha definito le operazioni di soccorso, per la ricerca dei dispersi, come "una corsa contro il tempo". Lo ha reso noto l'emittente NHK.

Milioni di sfollati

Un totale di 3,6 milioni di persone hanno lasciato le loro case per ordine delle autorità in 18 diverse prefetture. Solo nella prefettura di Hiroshima, la più colpita da frane, i morti sono almeno 27, i dispersi 21 e gli sfollati 1,7 milioni. A Ehime, nel sudovest, i morti sono 19 e i dispersi sei.