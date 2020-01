Iran, folla oceanica per la sepoltura del generale Soleimani

Oggi un'enorme folla si è radunata a Kerman per la sepoltura del generale Soleimani, la cui salma è arrivata nella cittadina dell'Iran sudoccidentale. Ressa e fuga di massa durante il funerale: ci sarebbero vittime.

🇮🇷 Une foule immense s'est rassemblée ce matin à Kerman en Iran avant l’enterrement du général Soleimani dans sa ville natale pic.twitter.com/fCbHPcTyBU — BFMTV (@BFMTV) January 7, 2020

Il comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (i Pasdaran), il generale Hossein Salami, promette vendetta.

"Khamenei vuole che siano le forze iraniane a vendicare Soleimani"

Intanto la Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, vuole che siano le forze iraniane a vendicare formalmente il generale Qassem Soleimani, già capo delle Forze al-Quds ucciso venerdì in un raid aereo americano vicino a Baghdad. E' quanto scrive il 'New York Times', che cita tre fonti vicine al Consiglio della sicurezza nazionale iraniano al quale Khamenei ha dettato la linea. La risposta, ha detto Khamenei, deve essere ''un attacco diretto e proporzionato agli interessi americani''. A portare avanti l'attacco devono essere ''le stesse forze iraniane'', scrive il 'New York Times'.

Sarebbe un fatto nuovo per la leadership iraniana, dal momento che dalla Rivoluzione islamica del 1979 Teheran ha quasi sempre mascherato i suoi attacchi dietro azioni di propri inviati nella regione.

A lanciare un appello a "dare alle fiamme'' i luoghi sostenuti dagli Stati Uniti, anche il comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (i Pasdaran), il generale Hossein Salami, intervenuto durante la cerimonia nella piazza centrale di Kerman, nel sudest dell'Iran, dove oggi verrà sepolto Soleimani. Parlando a una folla di centinaia di migliaia di persone, Salami ha descritto Soleimani come ''un martire'' e una grande minaccia per i nemici dell'Iran. ''Lo vendicheremo'', ha aggiunto tra le urla della folla che chiedeva ''morte a Israele''.

Iran: "Comando del Pentagono organizzazione terroristica"

Il parlamento di Teheran, il Majlis, ha approvato un disegno di legge urgente che riconosce come "una organizzazione terroristica" il comando del Pentagono e ritiene ''terroristi'' coloro che agiscono per suo conto, assoggettandoli alle sanzioni iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna. La votazione appare una risposta alla decisione di aprile del presidente americano Donald Trump che aveva inserito i Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, nella lista delle "organizzazioni terroristiche".

Si terrà venerdì pomeriggio una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles dedicata alla crisi con l'Iran. Lo confermano all'Adnkronos fonti diplomatiche europee.