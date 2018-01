Una ragazza che sventola l'hijab nel mezzo di una strada affollata è diventata il simbolo delle proteste di piazza in Iran

Le proteste contro l'hijab coincidono con l'annuncio da parte delle autorità, avvenuto la settimana scorsa, secondo cui le donne che non indossano il velo in pubblico non saranno più soggette all'arresto ma dovranno frequentare corsi sull'Islam.