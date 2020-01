Gli Usa si ritirano dall'Iraq? La lettera del comandante delle forze statunitensi

Il comandante delle forze americane in Iraq, il generale William H. Seely, ha annunciato un "riposizionamento" delle forze della coalizione "in vista di un ritiro" dal Paese, nel rispetto della "vostra decisione sovrana".

Il generale lo avrebbe comunicato al comando militare iracheno all'indomani del voto del Parlamento di Baghdad che ha chiesto il ritiro degli americani.

La coalizione chiede al Ministero iracheno misure da adottare per una “Uscita Sicura” dal Paese.

#Breaking: US military tells Iraqi Joint operations command that they are preparing to move out. pic.twitter.com/yqoFiEIHBD