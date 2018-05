La super cattolica Irlanda dice sì all'aborto

“Yes, yes, yes”: con una valanga di sì al referendum, l'Irlanda va verso la liberalizzazione dell'aborto. Secondo i dati degli exit poll forniti dall'Irish Times, circa il 68% degli elettori ha espresso un voto favorevole alla cancellazione dell'ottavo emendamento della Costituzione in base al quale sia la madre che il feto hanno "pari diritto alla vita".

Un altro rilevamento dell'emittente nazionale Rte segnala una percentuale ancora più alta di favorevoli, con il 69,4%. I risultati ufficiali arriveranno nel pomeriggio, ma il primo ministro Leo Varadkar, favorevole al 'sì', ha già twittato : "Sembra che abbiamo fatto la storia".

Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow.... #Together4Yes — Leo Varadkar (@campaignforleo) 25 maggio 2018

Paese 'spaccato'

Il voto ha profondamente diviso l'Irlanda cattolica, dove l'interruzione di gravidanza è possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto. Secondo i fautori del "sì", l'ottavo emendamento ostacolava le interruzioni di gravidanza anche quando vi erano gravi rischi per la madre.

Giovani per il sì

Gli exit poll mostrano una netta divisione dell'elettorato per età con l'87,6% della fascia dei 18-24enni favorevole alla liberalizzazione, mentre il "no" ha prevalso soltanto nella fascia degli ultra 65enni con il 58,7%. Più di 3,2 milioni di persone erano chiamate al voto, che ha registrato un alto tasso di partecipazione, superiore al 70% in alcune aree.