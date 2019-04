Isis, al-Baghdadi è vivo: su di lui una taglia da 25 milioni di dollari

Un nuovo video del leader del sedicente Stato islamico (Isis), Abu Bakr al-Baghdadi, è stato diffuso da al-Furqan, organo di propaganda del gruppo. Il filmato è il primo che mostra al-Baghdadi da quando nel 2014 da Mosul, in Iraq, annunciò la nascita dell'autoproclamato Stato islamico.

Al-Baghdadi rivendica la strage del 21 aprile in Sri Lanka. Gli attentati di Pasqua sarebbero "una parte della vendetta che attende i crociati e i loro seguaci" dopo che al sedicente Stato islamico (Is) è stata strappata l'ultima roccaforte siriana di al-Baghuz.

Nel video il leader del sedicente Stato Islamico lancia un appello a "intensificare gli attacchi" in Mali e Burkina Faso "contro la Francia crociata e i suoi alleati". Nel filmato al-Baghdadi plaude al "giuramento di fedeltà dei suoi seguaci in Burkina Faso e in Mali" e al comandante dell'Isis nell'Africa subsahariana, Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi, chiede di "intensificare gli attacchi". Proprio in Burkina almeno cinque persone sono morte in un attacco sferrato contro una chiesa a Silgadji, 60 chilometri da Djibo. Se prelati cristiani e musulmani sono stati già bersagli di attacchi jihadisti, si tratta del primo attacco ad una chiesa dal 2015.

Nel video, che dura poco più di 18 minuti, al-Baghdadi appare ingrassato e invecchiato, con una lunga barba. Il filmato non reca una data ma Al-Baghdadi -più volte in passato dato per morto o ferito- fa riferimento alla "caduta dei tiranni in Sudan e Algeria".

Il riferimento è alla destituzione del presidente sudanese Omar al-Bashir, avvenuta l'11 aprile per mano dei militari, e alle dimissioni dell'ormai ex rais algerino Abdelaziz Bouteflika, che ha lasciato il potere lo scorso 2 aprile. Il video dimostra che Al-Baghdadi non solo è vivo, ma che è ancora leader del gruppo terroristico più pericoloso del mondo: su di lui pende una taglia da 25 milioni di dollari promessa dagli Stati Uniti.

Secondo l'intelligence irachena, al-Baghdadi si nasconderebbe nella Siria orientale e si muoverebbe con al seguito solo un piccolo gruppo di fedelissimi, tra cui uno dei suoi figli.

Il video è stato diffuso da Al-Furqan Media, l’ala mediatica di Isis, e potrebbe essere inserito in ottica Ramadan, che inizierà proprio domenica prossima, 5 maggio. Il Ramadan, nono mese dell'anno secondo il calendario islamico, è il periodo dedicato dai musulmani al digiuno e alla preghiera.

Il leader del sedicente Stato islamico (Isis), Abu Bakr al-Baghdadi, fa il nome di Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi. Nel maggio del 2018 il Dipartimento di Stato Usa ha inserito il gruppo Isis-Gs, lo 'Stato Islamico del Grande Sahara', e il suo leader, al-Sahrawi, nella lista di organizzazioni ed esponenti terroristici globali.

La formazione di al-Sahrawi è nata da una costola di al-Mourabitoun, a sua volta gruppo scissionista di al-Qaeda. Al-Sahrawi ha dichiarato fedeltà all'Isis nel maggio 2015. Nel 2018 il Dipartimento di Stato parlava di un gruppo basato principalmente in Mali, attivo lungo il confine tra Mali e Niger e responsabile della rivendicazione di diversi attacchi sotto la guida di al-Sahrawi, compreso quello del 4 ottobre 2017 contro una pattuglia di truppe Usa e nigerine nella regione del Tongo Tongo, in cui rimasero uccisi quattro soldati americani e cinque nigerini. 'Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi' è un nome di battaglia: il riferimento è agli abitanti del deserto del Sahara. Poche le informazioni sulla sua storia: sarebbe nato a El Aaiun, nel Sahara occidentale, e avrebbe studiato in Algeria.