L'Isis annuncia il nuovo Califfo e minaccia: "Vi farà soffrire più di al-Baghdadi"

Nonostante il decesso del leader Abu Bakr al-Baghdadi, il gruppo terrorista dell'Isis è tutt'altro che sconfitto. Anzi, attraverso il suo nuovo portavoce, Abu Hamza al-Qurashi, lo Stato Islamico è tornato a far sentire la sua voce, minacciando gli Stati Uniti e il presidente Trump e lanciando un appello per vendicare la morte dell'ormai ex Califfo. Il nuovo avvertimento arriva da un audio di circa sette minuti diffuso da 'Furqan', un organo di propaganda del gruppo jihadista.

Isis, chi è il nuovo Califfo

Il portavoce invita alla vendetta "contro infedeli e apostati" per la morte di al-Baghdadi e spiega che il suo successore, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, è stato nominato dal Consiglio della Shura dell'Isis. Nelle prima parte dell'audio, conferma la morte di al-Baghdadi e dell'ex portavoce al-Muhajir, e rivolge un appello a "tutti i mujahedin" a giurare fedeltà al nuovo califfo.

A proposito di al-Qurashi, il portavoce lascia intendere che sia un veterano del jihad, che abbia combattuto contro "la protettrice della croce", ovvero l'America, e che sia un "conoscitore delle sue guerre e consapevole della sua astuzia". Durante il messaggio audio arrivano poi le minacce dirette agli Stati Uniti. "Non rallegratevi" perché il nuovo califfo vi farà soffrire più del precedessore e quello che "vi è stato inflitto da al-Baghdadi, in confronto aveva un sapore dolce".

Quindi le accuse a Trump. "Il destino degli Stati Uniti è in mano a un vecchio goffo, che la sera ha un'opinione e il mattino ne ha un'altra", prosegue il portavoce che, rivolgendosi sempre agli Stati Uniti, evidenzia come lo Stato islamico sia "alle porte dell'Europa e nel cuore dell'Africa".