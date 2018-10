Israele bombarda Gaza dopo lancio di razzi

Almeno 14 razzi sono stati sparati venerdì sera dalla Striscia di Gaza verso Israele. L'esercito israeliano ha accusato il governo siriano di aver dato istruzioni ai militanti palestinesi per il lancio di decine di razzi da Gaza con il sostegno dell'Iran e ha minacciato ritorsioni. In risposta ai razzi, jet da combattimento, elicotteri e droni israeliani hanno colpito "circa 80 obiettivi di Hamas in tutta la Striscia di Gaza".

Nelle immagini un edificio di 4 piani completamente distrutto a Gaza city, dopo l'attacco israeliano. Secondo lo Stato ebraico, si trattava di un quartiere generale di Hamas, movimento islamista al potere nella Striscia.

"Stavo iniziando a pregare, quando ho udito un missile da lontano, ma i miei vicini sono venuti da me: lascia la casa, lascia la casa, mi hanno detto, perché colpiranno l'edificio accanto a noi. Così abbiamo lasciato immeditamente la nostra casa e dopo cinque minuti, quattro missili sono stati lanciati su quell'edificio e la mia casa è stata danneggiata", ha raccontato questa testimone.