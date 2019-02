Italia-Francia, pace fatta: ci pensa Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset che gli ha consegnato una lettera del Presidente Emmanuel Macron di invito a compiere una visita di Stato in Francia.

Il Presidente Mattarella nel ringraziare ha cordialmente accettato l'invito.

L'ambasciatore Masset è tornato a Roma 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni. Con il ritorno dell'ambasciatore francese a Roma Christian Masset, sembrano distendersi, dopo una settimana di alta tensione diplomatica, i rapporti tra Italia e Francia. La decisione clamorosa del Quay d'Orsay di chiamare in patria il rappresentante diplomatico per consultazioni, per la prima volta dalla fine della guerra, era arrivata, come ha scritto il ministero degli Esteri francese, dopo "diversi mesi di accuse ripetute, attacchi senza fondamento, dichiarazioni oltraggiose".

In particolare, "la goccia che ha fatto traboccare il vaso" (per usare le parole di Le Figarò), è stato l'incontro, il 5 febbraio scorso, tra il vice premier Luigi Di Maio e una delegazione di gilet gialli a sud di Parigi in vista delle elezioni europee. "Una provocazione inaccettabile", secondo il governo francese.

Nel corso dell'ultimo anno, comunque, tutta una serie di episodi ha contribuito ad alzare la tensione sul rapporto tra Roma e Parigi, condizionato da un confronto spesso aspro sul tema dell'immigrazione.

Come quello culminato, lo scorso 21 gennaio, con la convocazione al ministero degli Esteri francese della nostra ambasciatrice a Parigi, Teresa Castaldo, dopo le parole del vice premier Luigi Di Maio sulla 'moneta coloniale'. Il capo politico dei grillini, durante una manifestazione del M5S in Abruzzo, aveva affermato che "la Francia continua ad avere delle colonie di fatto, con il franco". Parigi, secondo il ministro, usa tali risorse "per finanziare il suo debito pubblico" e parallelamente "indebolisce le economie di quei paesi da dove, poi, partono i migranti". Dichiarazioni che il Quai d'Orsay, ricevendo l'ambasciatrice, aveva definito "inaccettabili".

Al 30 marzo dello scorso anno risale invece il primo caso Bardonecchia, legato agli sconfinamenti contestati agli agenti francesi che si sono ripetuti anche in autunno. Condotta che ha spinto la Farnesina a convocare, il giorno dopo, l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, "non avendo ricevuto alcuna giustificazione per il grave atto (considerato del tutto al di fuori della cornice della collaborazione tra Stati frontalieri)", spiegava in una nota il ministero degli Esteri.

A giugno 2018, la vicenda legata alla nave Aquarius, che attracca a Valencia dopo la chiusura dei porti italiani, fa alzare il tono dello scontro.La posizione del governo italiano è stata criticata in Francia ai più alti livelli e il 13 giugno il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, convoca alla Farnesina l'ambasciatore Masset e, data la sua assenza da Roma, riceve l'Incaricata d'Affari, Claire Anne Raulin.

I gilet gialli tornano in piazza

I gilet gialli 'festeggiano' il terzo mese dalla loro fondazione sfilando in corteo a Parigi domenica invece di sabato, nel 14mo giorno di mobilitazione, per la 'domenica gialla'. Appuntamento alle 11 all'Arc de Triomphe, partenza del corteo alle 13, per un percorso di 7 chilometri: Champs-Elysées, l'Assemblée nationale, ministero del Lavoro, Mur pour la Paix e Champ-de-Mars. Menifestazioni sono previste però anche per il sabato - anche a Parigi dove è in programma una marcia pacifista - in varie città della Francia.

Italia - Francia: le questioni aperte

Come ricordato da Matteo Salvini uno dei punti di frizione è lo status dei latitanti ricercati in Italia e localizzati su suolo francese.

Sono contento per polemica chiusa. Adesso rinnovo la richiesta d’incontro con il ministro francese agli Interni, con l’obiettivo di riportare in Italia alcuni dei 15 terroristi latitanti da anni in Francia. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 febbraio 2019

Il ministro della Giustizia Bonafede si incontrerà col ministro della Giustizia francese, Nicole Belloubet, il prossimo 8 marzo a Bruxelles in occasione del vertice dei ministri della Giustizia dell'Unione europea.