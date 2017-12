Auto sulla folla a Melbourne, c'è anche un italiano tra i 18 feriti

C'è anche un italiano tra le diciotto persone ferite ieri a Melbourne, dove un uomo si è lanciato con l'auto a tutta velocità contro la folla.

Auto sulla folla a Melbourne, preso l'autore

In tutto sono nove gli stranieri rimasti feriti. L'autore del gesto, definito "un atto deliberato" secondo le autorità, è un uomo dalla duplica nazionalità - australiana e afgana - che ha detto di voler vendicare "i maltrattamenti subiti dai musulmani".

"Crimine traumatizzante"

Le autorità australiane hanno spiegato comunque di non aver per ora trovato legami con organizzazioni terroristiche. Tre persone restano gravemente ferite in ospedale dopo essere state travolte dal 32enne, arrivato in Australia da rifugiato e con alle spalle problemi di droga e mentali. Il primo ministro Malcolm Turnbull ha ribadito che “in questa fase” non è stato stabilito alcun legame con il terrorismo.

"Essere attaccati così, nel cuore di una delle nostri grandi città, è un evento traumatizzante, un crimine traumatizzante", ha detto Turnbull.