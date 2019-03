Siria, l'annuncio dell'Isis: "Abbiamo ucciso un crociato italiano"

L'isis ha annunciato di aver ucciso un "crociato" italiano durante la battaglia a Baghuz, località della Siria nordorientale teatro dello scontro tra l'organizzazione jihadista e le Forze democratiche siriane (Fds), alleanza curdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti.

In una serie di immagini diffuse online e 'firmate' al-Barakah, l'area della Siria orientale che era sotto il controllo dell'Is, la formazione jihadista pubblica alcuni documenti che sostiene appartengano all'uomo ucciso, Lorenzo Orsetti. Si tratta di una tessera sanitaria e di una carta di credito. Al momento la notizia non è stata però confermata dalla Farnesina.

I jihadisti hanno pubblicato anche una foto, in bianco e nero, che ritrae l'uomo senza vita. Negli ultimi tempi numerosi volontari stranieri si sono uniti alle Fds per combattere i soldati del 'califfato' nell'ultima roccaforte rimasta in mano agli estremisti nella parte orientale della Siria, al confine con l'Iraq.

Brave Italian volunteer fighter with the kurdish SDF YPG Orsetti Lorenzo paid the supreme sacrifice fighting against hardened #ISIS islamist extremists in Baghouz Syria Sunday.

