Jeff Bezos, trovato l'accordo per il divorzio: all'ex moglie un assegno miliardario

Si è concluso l'accordo di divorzio tra Jeff Bezos e l'ormai ex moglie MacKenzie. In base all'intesa raggiunta, il fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post cederà alla donna con cui è stato sposato per 25 anni 19,7 miliardi di azioni di Amazon.com, pari ad una partecipazione del 4%, per un valore di 38,3 miliardi di dollari.

Jeff Bezos, accordo per il divorzio con l'ex moglie MacKenzie

MacKenzie, nella classifica stilata da Bloomberg delle 500 persone più ricche del mondo, diventerà così la ventiduesima persona più facoltosa, mentre il marito, nonostante i 38 miliardi in meno, resta l'uomo più ricco del mondo, con una partecipazione del 12% in Amazon, pari a circa 114,8 miliardi. In base all'accordo, MacKenzie Bezos, scrittrice, ha fatto sapere che cederà tutte le sue quote nel Washington Post e nella società di esplorazione spaziale Blue Origin al marito, oltre al diritto di voto in Amazon, mentre donerà metà del suo patrimonio in beneficenza.

La coppia aveva annunciato l'intenzione di separarsi nel gennaio scorso, dopo 25 anni insieme. L'annuncio era stato pubblicato dal fondatore e amministratore delegato di Amazon, 54 anni, su Twitter, dove si legge: "Vogliamo mettere tutti a conoscenza dello sviluppo delle nostre vite. Abbiamo deciso di divorziare e proseguire la nostra vita come amici. Restiamo una famiglia, restiamo cari amici. Nei nostri 25 anni di matrimonio siamo stati uniti in imprese e progetti".

Mackenzie, 48 anni, è una scrittrice di romanzi e uno dei suoi libri più famosi è "The testing of Luther Albright". I due, che hanno quattro figli, si erano incontrati quando entrambi lavoravano per la società di investimenti di New York D.E. Shaw, molto prima della nascita di Amazon.