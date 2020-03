Elezioni Usa 2020, Biden vince in Michigan e "vede" la nomination

Joe Biden, il carismatico ex vicepresidente di Barack Obama, prende il largo nella corsa alla nomination democratica per le presidenziali Usa 2020. Vince lui il mini Super Tuesday delle primarie democratiche, dopo il trionfo di sette giorni fa.

La scorsa notte Biden ha vinto in quattro dei sei Stati Usa dove gli elettori democratici hanno votato per le primarie di partito. Imprtanti i successi in Missouri, Mississippi e Idaho, ma soprattutto Biden ha vinto in Michigan, dove Sanders quattro anni fa si era imposto contro Hillary Clinton. Se è vero che la sfida Sanders-Biden è ancora aperta, è anche vero che ormai Biden ha una strada in discesa davanti a sé e che il senatore socialdemocratico del Vermont è spalle al muro.

Biden ha ottenuto il 52,9% dei consensi in Michigan contro il 36,5% di Sanders. Ma è soprattuto l'affluenza, 1,7 milioni di votanti contro 1,2 milioni quattro anni fa, a fare la differenza. In Missouri Bidean ha ottenuto il 60,1% contro il 34,5% di Sanders, in Mississippi Biden ha preso l'81% contro il 14%. A Sanders la consolazione di aver vinto in North Dakota, con un vantaggio di sei punti percentuali.

"Abbiamo un obiettivo comune e insieme sconfiggeremo Donald Trump" ha detto Biden, rivolgendosi ai suoi ex rivali Amy Klobuchar, Pete Buttigieg e Kamala Harris, che lo hanno appoggiato dopo essersi ritirati dalla corsa per la Casa Bianca. "Vincere significa unire l'America, non seminare altra rabbia e altre divisioni".

It's been a great night — thank you for all of your support! We’re bringing this party together and it's going to take all of us to keep it going. Chip in now to take us across the finish line and defeat Donald Trump: https://t.co/wn91EhVZ5V pic.twitter.com/vncQYgE6Eg