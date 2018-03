Denuncia il furto dell'auto ma era finita in fondo al fiume: dentro la figlia annegata

Una bambina di quasi tre anni è morta dopo essere finita nelle acque gelide in un fiume, a bordo dell'auto della madre. E' successo a Cardigan, in Galles.

La macchina era stata parcheggiata di fianco all'ufficio dove lavora il padre della bambina. Rimasta incustodita per qualche minuto, mentre il conducente era sceso a prendere dei contanti dalla casa, l'auto si era come volatilizzata, con la piccola Kiara all'interno. Il furto era sembrata subito l'ipotesi più probabile.

Mentre la madre di Kiara aveva lanciato disperati appelli su Facebook per chiedere a chiunque vedesse l'auto di avvertire la polizia, le autorità si sono impegnate nelle ricerche. Due ore dopo, la conclusione più tragica: Kiara e l'auto erano in fondo al fiume. Inutili i tentativi di salvare la bambina. La piccola era stata ripescata viva e trasportata d'urgenza all'ospedale universitario di Cardiff, in Galles, dove però è morta poco dopo.

La polizia sostiene che la morte della bimba sia stato un tragico incidente e non ci sono sospettati, al momento. L'ipotesi infatti è che l'auto parcheggiata si sia mossa, finendo nel fiume che si trova proprio dietro l'edificio, come scrive The Sun. La polizia locale è alla ricerca di testimoni che possano aver visto l'auto finire nel fiume.