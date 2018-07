"Il comune è troppo ricco, niente tasse ai cittadini per il 2018"

Le Perthus è un piccolo paese di appena 586 abitanti arroccato sui Pirenei orientali nella regione dell'Occitania, tra Francia e Spagna. I cittadini francesi residenti nelle zone circostanti sono soliti riversarsi in massa sullle sue strade, parcheggiando la macchina e attraversando il confine a piedi per andare a fare la spesa nei negozi che si trovano sul lato spagnolo, dove cibo, vestiti e altri generi costano molto meno. In un anno soltanto dai parchimetri sono entrati nelle casse del comune di questo piccolo borgo francese più di 800mila euro. Secondo i revisori della Camera dei conti, perciò, Le Perthus "è troppo ricco" per continuare a far pagare le tasse ai propri cittadini e hanno sollecitato il comune ad azzerare la tassa sulla casa, quella sulle proprietà edificate e quella sugli immobili non sviluppati.

Le Perthus, il paese bloccato

Una situazione paradossale che sta creando scompiglio in città, in attesa che il prefetto decida entro la fine del mese se far sospendere le tasse comunali per il 2018. Il comune di Le Perthus è infatti bloccato da due anni dopo che l'attuale sindaco ha perso la maggioranza e l'opposizione continua a bocciare sistematicamente il bilancio. Di conseguenza Le Perthus incassa più di quando spende: non potendo mettere a bilancio le spese necessarie, i soldi incassati si accumulano. Per questo, secondo la Camera dei conti, non sarebbe più necessario raccogliere le tasse locali.

Il sindaco Marie-Hélène Ruart-Lucquin è fortemente contraria a questa decisione perché, pur in questo contesto così particolare, il comune ha bisogno delle tasse locali. Senza la riscossione, dice Ruart Lucquin, sarebbe impossibile portare avanti alcuni progetti già pianificati, come ad esempio quelli per garantire l'accessibilità scolastica alle persone con mobilità ridotta.

Le accuse di maggioranza e opposizione

La decisione della Camera dei conti ha messo d'accordo, per una volta, il sindaco e l'opposizione. Gilles Rubau, esponente della maggioranza che si è creata contro il primo cittadino, è a favore della riscossione perché "questo surplus è la conseguenza del blocco, ma non siamo una comunità ricca". Rimane invece il botta e risposta sulle circostanze che hanno portato a questa situazione. Da un lato infatti il sindaco, che guida quella che ora è diventata la minoranza in consiglio comunale, accusa l'opposizione di essere responsabile della paralisi "usando il voto di bilancio come un referendum" pro o contro di lei. Dall'altro Rubau risponde criticando la gestione "non democratica" del sindaco. L'eco di quanto avviene a Le Perthus è ovviamente arrivato anche a Parigi e il ministro dell'Interno dovrà decidere presto se sciogliere il consiglio comunale, per porre fine al blocco e risolvere l'impasse, come spiega France Blue.

"Aspettiamo a brindare..."

E i cittadini, cosa ne pensano? "Ne ho le tasche piene di questa situazione, è un disastro per Le Perthus", dice a Le Parisien un residente che vuole restare anonimo. "L'intero consiglio comunale è contro l'attuale sindaco, lei non ha più la maggioranza e quindi è tutto bloccato. Hanno messo il paese sotto sopra. Per questo non ci sono soldi per la scuola. L'anno scorso un insegnante ha avuto problemi per pagare la gita scolastica, non è una cosa normale". Per un altro residente invece "sarebbe logico non dover pagare nulla visto che non sono stati fatti lavori", ma "prima di alzare il bicchiere aspetto l'arrivo dei bollettini fiscali".