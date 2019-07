Lei non cammina, lui è cieco: insieme fanno "gioco di squadra" e scalano le montagne

Quando si dice “lavoro di squadra”: Melanie Knecht e Trevor Hahn viaggiano insieme tra le montagne del Colorado insieme. E l’una non potrebbe andare senza l’altro: la 29enne Melanie infatti è nata con la spina bifida, una malformazione che l’ha costretta fin dall’infanzia su una sedia a rotelle, mentre Trevor, 42 anni, nel 2014 ha perso la vista a causa di un glaucoma. Così la ragazza viaggia portata a spalla dall’amico. “È semplicemente senso pratico. Lui ha le gambe, io gli occhi – boom! Insieme, siamo una squadra con i fiocchi”, ha raccontato Melanie a GMA, in una recente intervista.

I due hanno un account Instagram molto seguito, sul quale documentano le loro avventure in giro per il Colorado.

Hahan ha raccontato a KDVR di aver continuato ad andare in montagna anche dopo aver perso la vista, affidandosi a diverse tecniche, ad esempio seguire il suono di un campanello. “Ma mi sembrava di non avere uno scopo. Così era soltanto seguire una campana”. Poi l’incontro con Melanie. “Mi rende così felice aiutare qualcuno a provare quello che io sono stato in grado di sperimentare per tutta la mia vita – ha spiegato a GMA – Arrivare in cima a una montagna, dove una macchina non può andare, ti dà un tale senso di realizzazione. La cosa più bella è stato riuscire a farla sorridere. Questo mi ha dato uno scopo”.

“Ho passato tutta la mia vita su una sedia a rotelle ed è incredibile poterla lasciare letteralmente a migliaia di chilometri dietro di me sul sentiero”, ha raccontato Melanie. Viaggiare insieme per Melanie e Trevor è un piacere ma anche una sfida. “Richiede tanto lavoro di squadra – ammette lui – Se io cado, lei cade”.