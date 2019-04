Haftar getta la Libia nel caos, l'Onu: "Nessuno può più definirla porto sicuro"

Il maresciallo libico Khalifa Haftar ha ordinato ai suoi uomini dell’Esercito nazionale libico (Lna) di entrare a Tripoli. In un messaggio l’uomo forte della Cirenaica esorta il suo esercito a conquistare la capitale della Libia sede del Governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj in teoria comandante supremo delle Forze armate libiche.

Un'escalation che arriva nel giorno della visita in Libia del segretario generale dell'Onu António Guterres che sottolinea come non vi possa essere una soluzione militare ai problemi in Libia.

"Chiedo calma e moderazione mentre mi preparo per incontrare i leader libici nel Paese"

Guterres sottolinea, polemizzando contro le recenti dichiarazioni del governo italiano, che "a questo punto nessuno può sostenere che la Libia sia un porto sicuro di sbarco".

No one can argue that Libya is a safe port of disembarkation at this point. — António Guterres (@antonioguterres) 4 aprile 2019

In un messaggio vocale pubblicato su Facebook, Haftar ha inotre invitato Tripoli ad arrendersi, e i suoi abitanti a sventolare bandiera bianca o rimanere in casa per non essere presi di mira. "La nostra battaglia a Tripoli è contro il terrorismo" ha precisato il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed Al-Mismari, secondo quanto riporta The Libyan Address.

"Le nostre forze sono alle porte di Mitiga, a Tripoli, dopo aver difeso le porte di Benina a Bengasi e si stanno preparando ad attuare il piano B dell'operazione per la liberazione di Tripoli".

L’avanzata del generale Haftar stride con gli accordi stretti nella recente Conferenza di Palermo, nella quale sembrava che i problemi libici potessero andare sulla strada della soluzione.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi - che si trova a Washington per partecipare alla riunione ministeriale della NATO - sta seguendo con attenzione, in stretto contatto con l'Ambasciata a Tripoli, gli ultimi sviluppi in Libia. L'Italia conferma il proprio sostegno all'azione dell'Inviato Speciale dell'ONU per la Libia, Ghassan Salamé.

"Le opzioni militari -aggiunge il premier Conte- tanto più se unilaterali, non offrono alcuna garanzia di realizzare soluzioni responsabili e durature".

"La via degli scontri armati rischia di alimentare una escalation di violenza destinata ad allontanare anziché ad avvicinare un percorso di pace e stabilità a cui ha pieno diritto il popolo libico".

Ora lo spettro della guerra civile torna ad aleggiare sulla Libia a poche settimane dalla conferenza nazionale prevista il 14 e 16 aprile nella località di Ghadames, al confine con la Tunisia a nord e l’Algeria a ovest, che in teoria dovrebbe portare a un accordo sulle elezioni entro il 2019.

La strategia di Haftar potrebbe essere anche quella di arrivare ad una posizione di forza schiacciante alla prossima conferenza nazionale di Ghadames oppure di indurre le milizie di Tripoli e Misurata alla resa.