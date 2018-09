Libia, Onu: "Raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco a Tripoli"

E' stato raggiunto l'accordo per il 'cessate il fuoco' a Tripoli, in Libia. L'ok definitivo, arrivato sotto l'egida dell'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, è stato ufficializzato attraverso un tweet della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), secondo cui l'intesa ha come obiettivi "mettere fine a tutte le ostilità, proteggere i civili, salvaguardare la proprietà pubblica e privata". L'accordo, prosegue il tweet, prevede anche la riapertura dell'aeroporto di Mitiga.

L'annuncio dell'Unsmil è arrivato dopo circa due ore dall'inizio della riunione convocata dalle stesse Nazioni Unite con tutti i soggetti protagonisti dei recenti scontri a Tripoli: oltre a Salamé, erano presenti i rappresentanti delle Nazioni Unite, del consiglio presidenziale, del ministero dell'Interno, degli ufficiali e dei leader dei diversi gruppi armati "presenti a Tripoli e intorno a Tripoli" per "discutere della situazione della sicurezza nella capitale della Libia".

برعاية الممثل الخاص #غسان_سلامة تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار + وتوقيعه اليوم لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة + وإعادة فتح مطار معيتيقة في #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/MDX3j2ucdH — UNSMIL (@UNSMILibya) 4 settembre 2018

Concluso l'incontro a Palazzo Chigi

Si è concluso a palazzo Chigi il vertice su Libia e migranti con il presidente el Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Enzo Moavero Milanesi. Lasciando la sede del governo il vicepremier Matteo Salvini, interpellato dai cronisti, si è limitato a dire: “Di Libia e migranti parlerà Conte”.