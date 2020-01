Tregua, sanzioni e dialogo: i sei punti della bozza di Berlino per la Libia

Si svolge oggi a Berlino la conferenza di pace per la Libia. Sarraj e Haftar sono entrambi arrivati ieri nella capitale tedesca. "Se il generale non pone fine alle ostilità serve una forza internazionale", ha detto il premier libico al quotidiano tedesco Die Welt. Presenti a Berlino anche il premier italiano Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Libia, la conferenza di Berlino: i sei punti

Sono sei i capitoli che compongono le conclusioni del documento che sarà varato dalla conferenza di Berlino sulla Libia. Un testo, rimbalzato sui media internazionali, che fino all'ultimo potrebbe ancora subire limature e cambiamenti e su cui restano al lavoro gli sherpa dei partecipanti al summit: Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Italia, Russia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Onu, Unione africana, Unione europea Lega araba e Usa. Unificazione delle istituzioni esecutive, legislative e militari libiche; sanzioni per chi facilita la guerra in Libia; una forza di sicurezza militare unificata per combattere il terrorismo: sono alcuni dei punti citati nella bozza di accordo della conferenza di Berlino, di cui dà notizia l’emittente panaraba Al Arabiya.

La bozza – secondo quanto riporta l’agenzia Tass, che ha visionato il documento - è costituita da sei punti principali. Per attuare l’iniziativa viene proposto di creare uno “speciale meccanismo internazionale per accompagnare le decisioni prese dal vertice” di domani, “al fine di mantenere il coordinamento dopo Berlino”. Questo “meccanismo” dovrà tenere regolari riunioni “sotto l’egida delle Nazioni Unite”: i rappresentati di alto livello dei “Paesi-mediatori” dovranno incontrarsi una volta al mese e poi presentare un rapporto sui risultati. Inoltre, verranno istituiti “gruppi di lavoro speciali”, che dovranno riunirsi due volte al mese in Libia o in Tunisia.

Dopo l’approvazione della dichiarazione da parte di tutti i partecipanti alla Conferenza di Berlino, scrive la Tass, il documento sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Sicurezza Onu.

I sei punti principali della dichiarazione sono i seguenti: