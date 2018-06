Libia, in un video l'esecuzione di 2 civili

Due persone malmenate e uccise da uomini armati e in divisa militare. E’ questa la scena che si vede in un video diffuso sui social media, che sarebbe stato girato a Derna, città Nord-orientale della Libia controllata in gran parte dall’esercito del generale Khalifa Haftar. Prima di essere uccise le due vittime sono state spogliate e picchiate con i calci dei fucili.

E proprio contro gli uomini di Haftar – scrive Askanews - puntano il dito media turchi e del Qatar, due Paesi noti per la loro avversione all’uomo forte della Cirenaica.

Il filmato, della durata di tre minuti, è stato rilanciato da molti siti libici che si guardano però da fare collegamenti diretti con le forze di Haftar, rivale del Faez al Sarraj, premier del governo d’Accordo nazionale di Tripoli che è riconosciuto dalla Comunità internazionale. Non è stato però possibile verificare la data del video nè se è stato girato effettivamente a Derna.

A puntare il dito contro i militari del generale sono l’agenzia di stampa statale turca Anadolu e il quotidiano panarabo al Quds al Arabi, di proprietà qatariota.

Secondo Anadolu, il generale Haftar "ha ordinato l’apertura di un’inchiesta per indagare sull’esecuzione e freddo".