Luca Tacchetto ed Edith Blais, il messaggio che riaccende la speranza: "Sono vivi"

"Luca Tacchetto ed Edith Blais sono vivi": lo ha detto in esclusiva a Rainews24 il portavoce del governo e ministro delle Comunicazioni del Burkina Faso, Rémis Dandjinou. Luca Tacchetto, ingegnere padovano, è scomparso a dicembre in Burkina Faso con la compagna di viaggio canadese. Da quattro mesi non si hanno più notizie dei due giovani partiti in macchina da Vigonza per raggiungere il Togo. Tacchetto si troverebbe fuori dal Burkina Faso: probabilmente in Mali, ha ipotizzato il ministro a telecamere spente.

Luca Tacchetto ed Edith Blais: le ultime notizie

"Sono sicuramente vivi - ha dichiarato il ministro -. Bisogna perfezionare vari elementi, ma siamo certi che non sono in pericolo di vita. Queste persone sono ancora vive e abbiamo la speranza che la nostra collaborazione con i diversi protagonisti possa consentire di localizzarli e riportali sani e salvi ai loro cari". Luca Tacchetto è figlio dell’ex sindaco di Vigonza Nunzio, è un giovane architetto e nel Togo doveva creare il progetto di una scuola per bambini. Con l’amica canadese Edith Blais era partito in auto, una Renault Mégane, attraversando la Francia, la Spagna, il Nordafrica e anche il Burkina Faso nonostante fosse sconsigliato dalla Farnesina.

Nell'intervista concessa ad Andrea De Giorgio di Rainews24, il portavoce del governo del Burkina Faso ha parlato anche di Pier Luigi Maccalli, l'altro italiano scomparso in Africa Occidentale. Sarebbe vivo anche lui, secondo il ministro Rémis Dandjinou. Pier Luigi Maccalli è un missionario cremonese rapito in Niger nel mese di settembre. Maccalli, rivela il ministro, è stato portato dapprima in Burkina e poi di nuovo in Niger.