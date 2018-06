Macron gela il ragazzino: "Mi chiami signor Presidente"

"Mi chiami Presidente": così Emmanuel Macron ha zittito un ragazzino che nel corso di una visita al forte di Mont Valerien, luogo simbolo della seconda guerra mondiale, lo aveva salutato in modo decisamente informale: "Ça va Manu?" (come va, Manu?).

Macron non l'ha presa bene (eufemismo): "No, non puoi farlo, no, no, no, no" ha detto all’adolescente che è sembrato piuttosto spiazzato dalla sua reazione. "Mi spiace, signor Presidente" si è scusato il giovane.

Ma Monsieur Le President non gliel’ha fatta passare liscia: "Sei ad una cerimonia ufficiale e ti comporti come si deve. Puoi anche fare il buffone ma oggi cantiamo la Marsigliese e i canti dei Partigiani". Per cui, ha proseguito Macron, "mi devi chiamare Presidente della Repubblica o signore".