Malala ha realizzato il suo sogno: si è laureata a Oxford

Malala Yousafzai ce l'ha fatta, ha realizzato il suo sogno, portato avanti anche a rischio della propria vita. La giovane attivista pachistana (e più giovane premio Nobel per la Pace della storia: era il 2014 e lei aveva 17 anni) ha completato il suo ciclo di studi e si è laureata all'università di Oxford in un corso di laurea iniziato nel 2017 che comprendeva come materie di insegnamento filosofia, politica ed economia.

Oggi Malala ha 22 anni e vive in Inghilterra. ''Difficile esprimere la gioia e la gratitudine che provo'', ha dichiarato l'attivista che sui social ha condiviso due immagini di festa, una con i genitori e i fratelli mentre taglia una torta, l'altra mentre sorride alla macchina fotografica, ricoperta di coriandoli, spuma e fiori in un cortile della celebre università inglese.

Malala Yousafzai si è laureata a Oxford

Insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2014, la 22enne ha spiegato di non avere chiari i suoi piani per il futuro. ''Non so cosa mi aspetta. Al momento mi dedicherò a Netflix, alla lettura e al riposo'', ha scritto su Twitter. Migliaia di persone sui social si sono congratulate con lei.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf — Malala (@Malala) June 19, 2020

Nel 2012, la giovane è stata vittima di un attentato perpetrato dai talebani in Pakistan: volevano eliminarla in quanto simbolo della lotta per l'istruzione. Si salvò miracolosamente: dopo aver rischiato la vita, venne trasferita all'ospedale di Birmingham, nel Regno Unito, e salvata dai medici. Si è pienamente ristabilita dopo un lungo recupero.

Nel 2014 è diventata la più giovane attivista ad aver vinto il Nobel per la Pace per le sue campagne per l’emancipazione femminile e il diritto per le ragazze ad avere un’istruzione. Oggi ha ottenuto un importante successo accademico, dopo anni di studio e attivismo per il diritto all’istruzione in Pakistan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.