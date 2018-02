Maldive, dichiarato lo Stato di emergenza: sconsigliati i viaggi

Il ministero degli Esteri mette in allerta gli italiani che si trovano alle Maldive dove è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito ad una crisi politica che coinvolge il presidente della repubblica islamica. Il presidente Abdulla Yameen, ha denunciato in televisione una "cospirazione" mirata a destituirlo, giustificando così l'entrata in vigore dello stato d'emergenza e l'arresto di giudici della Corte Suprema.

"L'acuirsi della situazione di instabilità politica che di recente sta interessando il Paese - si legge sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri - potrebbe sfociare in nuove manifestazioni di protesta nella capitale Malè".

Maldive, allerta agli italiani: istituito il coprifuoco

Il 5 febbraio 2018 è stato proclamato lo stato di emergenza nel piccolo arcipelago dell'Oceano Indiano, "stato di emergenza" che introduce un coprifuoco e quindi un divieto di circolazione nelle ore notturne.

A chi si trova a Malé la Farnesina raccomanda di evitare luoghi di radunoe di mantenere un alto livello di allerta.

"In ogni caso, e considerando che l'aeroporto internazionale si trova sull'isola di Hulhule, separata dalla Capitale, e che i trasferimenti da e per l'aeroporto verso le isole di destinazione turistica non comportano alcuna sosta nella capitale Malé, si sconsigliano i viaggi non strettamente necessari verso la capitale".

Maldive, stato di emergenza: la situazione

Il presidente della Corte suprema delle Maldive Abdulla Saeed e un altro giudice sono stati arrestati. Contro Saeed e Ali Hameed sono stati avanzati sospetti di corruzione, ha detto la polizia in un breve comunicato. Posto agli arresti anche l'ex presidente Maumoon Abdul Gayoom.

La dichiarazione di uno stato d'emergenza segue un braccio di ferro tra il presidente Yameen e la Corte suprema, che ha ordinato il rilascio di nove prigionieri politici. La decisione della Corte ha, in linea di principio, spianato la strada alla candidatura di Mohamed Nasheed, ex capo di Stato ora in esilio, alle elezioni presidenziali che si terranno quest'anno.

Italia, Francia, Usa, Cina e India hanno sconsigliato ai loro cittadini mettersi in viaggio verso nell'arcipelago di 340.000 abitanti, associato nell'immaginario con le spiagge paradisiache di sabbia bianca e mare blu turchese.

Alfano: "Molto preoccupati per la situazione di Malé"

Il ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano è preoccupato per la crisi politica nelle Maldive.

"Siamo molto preoccupati per gli ultimi sviluppi nelle Maldive. Le notizie che giungono circa la dichiarazione dello stato di emergenza sono allarmanti" ha dichiarato Alfano.

"Ci aspettiamo dalle Autorità delle Maldive che rispettino nella loro integralità le decisioni della Corte Suprema, che si astengano da ogni azione tale da mettere a rischio la stabilità e la sicurezza del Paese, che i diritti dei cittadini vengano rispettati e che l'ordinato funzionamento del Parlamento sia garantito, ripristinando il pieno funzionamento delle istituzioni democratiche, in linea con la Costituzione".

Maldive nel caos, raffica di arresti e stato d'emergenza