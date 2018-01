La tempesta Friederike flagella il Nord Europa: sei morti, voli e treni bloccati

La violentissima tempesta Friederike che sta sferzando il Nord Europa ha già provocato sei vittime. Due uomini sono morti in Olanda, uno un Belgio, mentre gli altri tre decessi sono avvenuti in Germania.

Il bilancio delle vittime

Il collegamento ad alta velocità Thalys tra Germania, Olanda, Francia e Belgio è stato interrotto. In Germania, si contano due vittime nel Nordreno Vestfalia e una in Turingia: a Emmerich un 59enne è stato ucciso da un albero sradicato dal vento in un campeggio; a Lippstadt un autista di camion 68enne è morto a seguito di un incidente del suo mezzo. A Bad Salzungen, in Turingia, un vigile del fuoco volontario di soli 19 anni è stato ucciso da un albero, un altro è rimasto gravemente ferito. A causa della tempesta, la Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, ha emesso nel primo pomeriggio un divieto di circolazione per tutti i convogli ferroviari a lunga percorrenza. I treni che si trovano in viaggio devono raggiungere la prima destinazione possibile, ha detto il portavoce dell’azienda.

Germania flagellata

Le regioni più colpite sono quelle nordoccidentali, il Nordreno Vestfalia e la Bassa Sassonia: l’aeroporto di Duesseldorf ha dovuto cancellare stamane 18 voli, quello di Colonia/Bonn è chiuso dalle 12. Nella cittadina di Duisburg sono suonate le sirene di allarme, per invitare la popolazione a rimanere in casa. Ad Amburgo, dove la neve è scesa copiosamente, un ramo di un albero caduto ha colpito alla testa uno studente di 18 anni che è in periolo di vita. Sempre nel Nordreno, dove i venti hanno raggiunto i 140 chilometri orari, almeno 100mila persone sono senza corrente elettrica.

Olanda, voli sospesi da Amsterdam

Caos nei trasporti anche nei Paesi Bassi: il traffico ferroviario è interrotto, quello su strada soffre di forti disagi, la città portuale di Rotterdam, battuta da venti di burrasca è inaccessibile da Nord. Centinaia i voli cancellati all’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam.