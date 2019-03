''Sono tua mamma?'', donna malata di demenza riconosce la figlia: la sorpresa commovente

La morte di un genitore è senza dubbio un dolore indescrivibile, ma forse c'è qualcosa di ancora peggiore, come avere una mamma o un papà che non ti riconoscono più a causa della demenza senile. Un fenomeno che diventa sempre più frequente con l'avanzare dell'età e che spesso trasforma in autentici sconosciuti i figli cresciuti per decine di anni. Ma riesce a far tornare alla memoria i vecchi ricordi, la reazione di queste persone è sempre incredibile. Un'esplosione di gioia come quella di Carmen, una donna di 76 anni sorda e affetta da demenza, che vive a Sanford, nel Maine (Stati Uniti).

La storia di questa mamma e di sua figlia MJ è diventata molto popolare dopo che la ragazza ha diffuso sui social un video in cui si trova in auto insieme alla mamma. Dalle immagini si capisce chiaramente che Carmen non rammenta in alcun modo che la ragazza seduta al suo fianco sia sua figlia, così la giovane inizia a darle diversi indizi sul suo passato. Tanti ricordi felici, momenti condivisi in famiglia, che uno dopo l'altro riescono ad aprire un varco nella nebbia che si addensa nella mente della 76enne.

Poi un bagliore negli occhi, un colpo di fulmine e la sorpresa: la mamma riconosce nuovamente la figlia, con le due che si abbracciano come se fosse per la prima volta. Una storia commovente che in questi giorni sta facendo il giro del globo dopo che MJ ha condiviso sui social il filmato, con in allegato la frase ''La demenza può anche fare delle belle sorprese''. Come darle torto.