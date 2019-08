Malore durante gli allenamenti, giovane atleta ed ex modella muore a soli 25 anni

Una giovane atleta russa, la 25enne Margarita Plavunova, è morta improvvisamente mentre si allenava in un villaggio del distretto di Morshansky, nella regione di Tamblov Oblast (Russia occidentale). Margarita Plavunova era specialista negli ostacoli e aveva un passato da modella. Un passante l’ha trovata priva di sensi sul ciglio della strada, ma per lei non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto riferito dalla federazione atletica russa, Plavunova sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco. Secondo i media locali è probabile che il cuore della giovane non abbia retto agli allenamenti particolarmente intensi cui si stava sottoponendo in vista delle qualificazioni per le olimpiadi di Tokyo 2020.

Margarita Plavunova aveva partecipato a numerose competizioni regionali e nazionali. Nata nella città di Kostovks, si era laureata in discipline sportive all’università statale di Tomsk. Il suo miglior tempo personale negli ostacoli era di 14,06 secondi nei 100 metri.

Un amico e collega, Sergei Safronov, ha detto che Plavunova si trovava nel distretto di Morshansky, in vacanza dalla nonna, dove stava continuando ad allenarsi.