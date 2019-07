Clamoroso errore: chemio e doppia mastectomia per un cancro al seno, ma non era malata

Le avevano detto che aveva un cancro al seno triplo negativo, il più difficile da trattare, dopo che aveva avuto problemi ad allattare il suo bambino. Da quel momento per lei è iniziato un vero e proprio calvario, che l’ha portata a sottoporsi prima alla chemioterapia e poi a subire una doppia mastectomia, salvo poi scoprire che si era trattato di un terribile errore, come riporta la Bbc.

È la clamorosa storia di Sarah Boyle, mamma di due bambini, che è rimbalzata sui media britannici e che è avvenuta nei reparti del Royal Stoke University Hospital. Dall’ospedale ammettono che si è trattato di un “errore umano”, che ha portato alla diagnosi sbagliata. Ora dovranno affrontare il rischio di un maxi risarcimento.

Chemio e mastectomia, ma aveva il cancro: "Errore umano"

La diagnosi errata risale alla fine del 2016, dopo che Sarah Boyle era stata sottoposta prima a una biopsia e poi a una tac. Alla base del risultato errato della biopsia ci sarebbe proprio un errore umano, come ha fatto sapere un portavoce del University Hospital of North Midlands NHS Trust, che gestisce l’ospedale.

"Gli ultimi anni sono stati incredibilmente difficili per me e la mia famiglia", ha detto Sarah Boyle. "Sapere di avere un cancro mi sembrava orribile, ma ora, dopo il trattamento e la chirurgia, sentirmi dire che tutto questo non era necessario, è davvero un trauma enorme. Come se ciò non fosse abbastanza grave, ora sono preoccupata della possibilità di sviluppare davvero il cancro in futuro, a causa del tipo di impianti mammari che ho", a rischio di un raro tumore.