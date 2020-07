Al matrimonio decine di invitati con il covid, muoiono i genitori di entrambi gli sposi

Un matrimonio trasformato in tragedia. A pochi giorni dalle nozze, i genitori di entrambi gli sposi sono morti a causa del coronavirus, contagiati quasi sicuramente proprio durante la festa. E' accaduto a Urmia, in Iran.

L'agenzia di stampa iraniana Irna, fa sapere che sulla base delle prime testimonianze, ci sarebbero state decine di invitati risultati in seguito positivi al Covid-19. Fatale, dunque, la cerimonia e i festeggiamenti proseguiti fino a notte fonda. Dopo questo episodio, le autorità iraniane hanno deciso di vietare tutte le cerimonie religiose.

E' ancora allarmante l'emergenza in Iran, che risulta essere il Paese del Medio Oriente più colpito dalla pandemia: oltre 250 mila i contagiati e 3 mila i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Preoccupante la situazione nella capitale Teheran, dove ogni giorno si registrano in media 600 nuovi contagi, ma ancora più preoccupante potrebbe essere una nuova ondata.