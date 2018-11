Dà fuoco alla sua auto e accoltella passanti: paura a Melbourne

Paura a Melbourne, in Bourke street. Un uomo ha dato fuoco alla propria auto ed ha accoltellato alcune persone in pieno centro nella città australiana, prima di essere raggiunto e colpito dagli agenti di polizia. Una persona è morta. In tutto sarebbero due o tre le persone ferite dalle coltellate dell'uomo.

L'uomo, che versa ora in condizioni critiche, avrebbe provocato l'incendio dell'auto gettando un ordigno esplosivo al suo interno prima di aggredire i passanti. L'intervento della polizia è stato rapido e l'aggressore è stato fermato.

Il momento in cui l'uomo attacca la polizia prima di essere colpito (da Twitter)

La polizia antiterrorismo è coinvolta ora nelle indagini anche se al momento non è chiaro se si sia trattato di un attacco terroristico. Gli agenti non starebbero dando la caccia ad altre persone.