Angela Merkel colta da un tremore improvviso

Momenti di apprensione questa mattina per Angela Merkel. La cancelliera ha ricevuto oggi il presidente ucraino Wolodymyr Zelenski e durante la cerimonia degli inni nazionali è stata colta da un improvviso tremore, come documentato anche da un video (in basso) diffuso dai principali media internazionali. Mentre era intenta ad ascoltare l'inno al fianco del suo ospite, Merkel ha stretto le mani davanti a sé ed è stata colta da un tremore apparentemente incontrollabile. Fortunamente l'allarme è subito rientrato.

Merkel colta da tremore, la cancelliera rassicura tutti: "Sto bene"

Come spiega AdnKronos, al termine degli inni la cancelliera è apparsa in condizioni migliori, e la conferenza stampa congiunta prevista per le 13.45 è iniziata con 10 minuti di ritardo appena. Merkel ha riferito e commentato l'esito dei colloqui con il presidente ucraino e ad una domanda su quanto le era accaduto si è limitata a spiegare "di aver bevuto successivamente tre bicchieri d'acqua". La cancelliera ha rassicurato tutti dicendo di sentirsi bene.

In proposito si è espresso brevemente e con l'intento di sdrammatizzare anche il presidente ucraino: "Io ero accanto a lei e credetemi, era totalmente al sicuro".

(Video dal canale YouTube di Associated Press)