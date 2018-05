Fanno causa al figlio 30enne che non vuole andarsene da casa e il giudice dà loro ragione

A trent'anni non voleva lasciare la casa dei genitori e per farlo andar via c'è voluta una sentenza del tribunale. Non succede in Italia, patria dei "bamboccioni" (ma la questione, come sappiamo, è un po' più complessa), ma negli Stati Uniti, dove un giudice della Corte Suprema ha ordinato a Michael Rotondo di lasciare immediatamente la casa dei genitori a Camillus, vicino Syracuse, dove era tornato a vivere otto anni fa senza però contribuire in alcun modo né impegnarsi per trovare un lavoro.

I francesi su una storia del genere ci avevano fatto un film qualche tempo fa: "Tanguy", una commedia acida e grottesca che ebbe molto successo e che oggi, a distanza di quasi vent'anni sembra aver trovato un protagonista in carne ed ossa.

Rotondo, che in aula si è difeso da solo, come ha ricordato la rivista Time, ha chiesto alla corte di poter restare altri sei mesi ma il giudice ha risposto con un secco no.

La storia di Michael Rotondo ha generato molto clamore negli Stati Uniti. Clamore che è stato alimentato da un'intervista che lo stesso 30enne ha rilasciato alla Cnn, nella quale il ragazzo ha rifiutato l'etichetta di "millennial" perché si considera "un vero conservatore", mentre gli altri suoi coetanei sarebbero parte di idealogia più "liberal", ammettendo poi di non voler più vivere in casa con i genitori perché "difficile e strano" ma ribadendo di avere diritto a restare lì per altri sei mesi. La stessa intervistatrice ha definito "surreale" il suo colloquio con Rotondo.

SURREAL: My wild interview with the 30-YEAR-OLD who was just EVICTED from his parents' home by a judge: https://t.co/N3lBLGb347 — Brooke Baldwin (@BrookeBCNN) 23 maggio 2018

I genitori avevano cercato in tutto i modi di mettere il figlio nelle condizioni di essere indipendenti e lasciare la casa, assumendo anche un avvocato e offrendo al ragazzo del denaro per trovare una nuova sistemazione.Ma Michael non aveva manifestato la minima intenzione di andarsene.