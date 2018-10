Paura per la "simil-polio" che colpisce i bambini: non c'è vaccino contro la paralisi

Da metà settembre sei bambini del Minnesota sono finiti in ospedale perché colpiti da una misteriosa malattia che ricorda la poliomelite e che causa problemi motori o paralisi a braccia e gambe. Ai piccoli è stata diagnosticata infatti la mielite flaccida acuta (AFM) e i medici stanno cercando di capire l'origine di questo disturbo. A differenza della poliomielite non è disponibile un vaccino.

I bambini, tutti al di sotto dei dieci anni, provengono da diverse parti del Minnesota, come spiega lo Star Tribune, il principale quotidiano dello Stato. "Stiamo cercando qualsiasi tipo di correlazione", fa sapere Kris Ehresmann, a capo della sezione di malattie infettive del Dipartimento della Salute.

Cos'è la Mielite Flaccida Acuta (AFM)

Si tratta di una condizione normalmente rara che colpisce il sistema nervoso, in particolare la colonna vertebrale. Può svilupparsi a partire da un'infezione virale, anche se l'origine precisa della patologia non è nota. Tra le prime manifestazioni della malattia ci sono sintomi all'apparenza comuni con quelli di un banale raffreddore, seguiti poi dall'insorgenza dei problemi motori. I sintomi sono un'improvvisa debolezza di gambe e braccia associata alla perdita di riflessi muscolari, ma possono comparire anche disturbi nel linguaggio, difficoltà a deglutire e ptosi palpebrale (palpebre cadenti). I medici sottolineano l'importanza di riconoscere precocemente i segni della malattia, per cercare di trattarla il più presto possibile benché al momento non esistano che terapie sintomatiche.

Quinton Hill, uno dei bambini ricoverati, è tornato un giorno da scuola con i sintomi tipici del raffreddore. Nel giro di pochi giorni, ha iniziato a vomitare ed è rimasto a casa. Poco dopo, ha iniziato a non poter più muovere il collo e il braccio sinistro. Lo stesso è avvenuto al piccolo Orville Young, 4 anni appena: anche lei ha iniziato con quello che sembrava un raffreddore, per poi sviluppare una paralisi alle gambe e al braccio destro, oltre a complicazioni nella respirazione.

I casi di AFM negli Stati Uniti

Nel 2014 si erano già registrati alcuni casi di AFM in Colorado e in California, legati a un focolaio di gravi patologie respiratorie provocate da enterovirus D68. Alla fine dell'anno, erano state 120 le diagnosi in 34 Stati americani (tre nello stesso Minnesota). Dall'agosto 2014 all'agosto 2018, ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani è giunta segnalazione di 362 diagnosi di AFM. Come strumenti di prevenzione, i Cdc consigliano di tenersi al passo con il calendario vaccinale, di lavarsi le mani ed evitare le punture di zanzara.

Secondo i sospetti delle autorità sanitarie, la AFM sarebbe collegata anche a fattori genetici e ambientali al momento però sconosciuti, spiega lo Star Tribune.