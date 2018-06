Migrante sopravvive due giorni nascosto nel vano motore di un bus

Un migrante è sopravvissuto due giorni nascosto nel vando motore di un autobus. Il giovane è stato scoperto questa mattina a Parigi dall'autista del mezzo, in viaggio da Cannes alla Gran Bretagna, attraverso la Manica.

Secondo quando rivela la stampa francese, il conducente si era fermato per una sosta sull'avenue des Nations-Unies, nel sedicesimo arrondissement della capitale, quando ha sentito un rumore provenire dal motore.

Controllando il bus, ha quindi trovato il migrante intrappolato sotto il motore e ha chiamato i vigili del fuoco per liberarlo. Il giovane, secondo i documenti trovati in suo possesso, è nato nel 2003 in Sudan. Portato al Necker Hospital per un controllo, è stato trasferito in un centro d'accoglenza dopo essere stato dimesso.