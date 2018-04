Israele, intesa con l'Onu: "Migranti africani trasferiti anche in Italia"

I migranti africani attualmente in Israele, sulla base del nuovo accordo con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali tra cui l'Italia: lo ha annunciato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Israele ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo con l'Unhcr allo scopo di annullare il suo piano controverso di espulsione dei migranti africani e sostituirlo con un nuovo progetto che vedrà migliaia di loro inviati ai paesi occidentali.

L'accordo consente la partenza di almeno 16.250 migranti africani verso i paesi occidentali, mentre lo Stato di Israele stabilirà lo status di coloro che rimangono sul posto. L'intesa, che sarà resa operativa nell'arco di cinque anni, di fatto cancella il contestatissimo piano per la deportazione in Africa di decine di migliaia di eritrei e somali.

Netanyahu ha detto che l'accordo firmato con l'Onu permetterà il trasferimento di migranti africani che attualmente risiedono in Israele verso "paesi sviluppati come Canada, Germania, Italia". "Questo accordo porterà 16.250 migranti da Israele a paesi sviluppati come Canada, Germania e Italia", ha sottolineato Netanyahu in conferenza stampa a Gerusalemme.

Secondo i dati aggiornati forniti dal ministero dell'Interno, vivono in Israele 42 mila migranti africani, metà dei quali bambini, donne o uomini con famiglie.