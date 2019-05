Migranti, in 150 su una barca in avaria: a bordo urla e panico

Una barca con 150 persone a bordo, tra cui molte donne e bambini, è in avaria al largo della Libia.L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone di Watch The Med, precisando di essere in contatto con l'imbarcazione da questa mattina e di averne trasmesso "la posizione al Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma". Secondo gli attivisti "il motore della barca è rotto e sta imbarcando acqua".

Da parte sua, Mediterranea ha fatto sapere di essere con la propria nave Mare Jonio "a quasi 100 miglia" e di essere disponibile a intervenire. "Salvateli!", è l'appello lanciato dall'ong italiana.

Migranti, la Guardia Costiera libica è stata informata

"Le autorità italiane, maltesi e libiche sono state informate" aggiunge Alarm Phone. "A bordo urla e panico. I migranti stanno usando vestiti per cercare di bloccare il buco. Urge soccorso immediato!". Poi sempre su Twitter Alarm Phone ha fornito aggiornamenti: "Abbiamo saputo che un velivolo si sta dirigendo nella zona, e pare che un'imbarcazione della cosiddetta Guardia Costiera Libica si stia avviando. Ritornare in una zona di guerra è l'unica opzione lasciata dall'Europa, ma è meglio che annegare".

L'ultima posizione nota del barcone: