Migranti, più di 1.700 morti nel Mediterraneo in 7 mesi: Bono lancia un appello all'Italia

Più di 1.500 migranti hanno perso la vita tentando di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa nei primi sette mesi dell'anno: lo dice l'Onu che spiega come oltre 850 persone siano morte a Giugno e Luglio, secondo l'ultimo bilancio dell'Alto Commissariato per i Rifugiati.

In un comunicato, l'agenzia delle Nazioni Unite sottolinea come questo tasso di mortalità si mantiene molto alto, mentre il numero di migranti e rifugiati che arrivano sulle rive europee è diminuito in modo significativo rispetto agli anni precedenti.



Circa 60.000 migranti hanno attraversato il Mediterraneo dall'inizio dell'anno, ovvero il 50% del numero registrato nello stesso periodo dell'anno scorso.

"L'Unhcr esorta gli Stati e le autorità su queste rotte di transito a prendere tutte le misure necessarie per smantellare le reti di contrabbando", ha dichiarato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo.

"Con così tante vite in gioco, è di vitale importanza dare garanzie ai comandanti delle navi sul fatto che possono sbarcare i passeggeri salvati".

Migranti, Bono: "Credo nella compassione dell'Italia"

''Credo nella compassione degli italiani. L'Italia non deve essere lasciata sola''. Parola di Bono Vox, leader della band U2, intervenuto oggi in diretta telefonica su RTL102.5 dove si è espresso sulla questione dei migranti.

"Un tema molto complicato è difficile capire lo stato di queste persone che lasciano le loro terre. Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini isolati dai propri genitori: per questo, la Statua della Libertà si copre ancora il viso dalla vergogna".

Il leader degli U2 sottolinea: "Noi non siamo così. Noi irlandesi come voi italiani possiamo capire cosa voglia dire migrare. Credo negli italiani e nello spirito compassionevole e l'Italia non deve essere lasciata da sola. Sono un essere umano anche se posso sembrare un ricco viziato e fortunato. Ho il diritto di dire queste cose", ha concluso Bono Vox.