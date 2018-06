Migranti muoiono in un incidente in Texas: stavano scappando dalla polizia

Cinque migranti sono morti e altri sono rimasti feriti in un incidente nel sud del Texas dopo un inseguimento ad alta velocità con la polizia di frontiera. Secondo quanto riferito dai media locali, gli agenti hanno inseguito il veicolo nei pressi di Big Wells, circa 160 miglia a sud-ovest di San Antonio e circa 50 miglia dal confine messicano.

In totale, 14 persone erano nel veicolo, incluso l'autista, che è sopravvissuto all'incidente. Lo sceriffo della contea di Dimmit, Marion Boyd, ha detto che la macchina viaggiava a 160 km/h. Nel mezzo di un inseguimento frenetico, l'autista ha perso il controllo del Suv, che si è ribaltato causando la morte di cinque dei passeggeri, ha aggiunto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas.

Quattro persone sono morte all'istante, mentre il quinto è morto in ospedale. L'autista, noto alle autorità, è stato arrestato dagli agenti della sicurezza interna. L'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere ha successivamente confermato "lesioni multiple e decessi" e in un comunicato ha reso noto che il Suv faceva parte di un convoglio di tre veicoli probabilmente coinvolto in un "traffico di clandestini".

Lo sceriffo Boyd ha detto di non sapere da dove venissero gli immigrati, ma ha affermato che la maggior parte dei migranti che viaggiano attraverso l'area provengono dall'America centrale o dal Messico. Dodici dei 14 passeggeri erano immigrati illegali, mentre il conducente e un passeggero sono cittadini statunitensi.

L'incidente arriva mentre l'amministrazione Trump è sotto attacco per la dura politica contro l'immigrazione clandestina: nelle ultime sei settimane quasi 2000 bambini sono stati separati dai loro genitori. Polemica anche la First Lady: Melania Trump ha criticato la linea del marito Donald.

I grandi media americani hanno raggiunto i luoghi della "tolleranza zero" in Texas al confine col Messico dove il dramma dei bambini separati dai genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti esplode in tutta la sua brutalità. Sono foto di bimbi che piangono e assistono impauriti al fermo e alla perquisizione dei loro genitori da parte di agenti di frontiera: scatti iconici già diventati virali.

I reporter che hanno ottenuto accesso alle strutture di detenzione scrivono di gabbie create con recinzioni metalliche ciascuna con 20 bambini all'interno.

NEW INFO: We now know border patrol tried to pull over the vehicle because agents suspected smuggling. This vehicle was one of three smuggling undocumented immigrants. The other two vehicles stopped. Arrests made. This one did not. pic.twitter.com/U81nQeg9WR