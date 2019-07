Nuova strage nel Mediterraneo: 80 dispersi

Oltre 80 persone sarebbero disperse dopo un naufragio avvenuto ieri non lontano della coste di Zarzis, a largo della Tunisia. Lo riferisce su Twitter Alarm Phone, riportando la testimonianza di Chamseddine Marzoug, volontario della Mezzaluna rossa tunisina, secondo cui "solo cinque persone sono sopravvissute".

Nuovo naufragio, 80 dispersi al largo della Tunisia

Nella notte sarebbe poi morto in ospedale uno dei 5 sopravvissuti che erano stato portati a Zarzis dalla marina tuinsina. "Siamo scioccati da questi continui annegamenti di massa in mare - scrive l'organizzazione - Auguriamo a parenti e amici che hanno perso i loro cari di avere forza".

I 5 sopravvissuti sono stati portati a #Zarzis dalla Marina #Tunisina. Chamseddine Marzoug ci ha comunicato che uno dei sopravvissuti è appena morto in ospedale. Siamo sconvolti da queste continue #stragi in mare. Auguriamo forza alle famiglie e amici che hanno perso i loro cari. — Alarm Phone (@alarm_phone) 4 luglio 2019

Chi è Chamseddine Marzoug

Chamseddine Marzoug è un ex pescatore tunisino che salva, raccoglie e dà dignità ai migranti annegati nel Mediterraneo. Già un anno fa il volontario tunisino approdò al Parlamento Ue di Strasburgo per denunciare che non c’è più spazio per le sepolture.

Migranti, quanti morti nel Mediterraneo

Secondo i dati dell'agenzia Onu Unhcr nel Mar Mediterraneo il conto dei morti o dispersi tra i migranti che hanno tentato di arrivare sulle coste europee è salito a 584. Lo scorso anno furono 2,277, nel 2017 3,139 e nel 2016 ben 5,096.

Il numero dei migranti approdati sulle coste italiane invece è salito a 2,779 contro i 23mila dello scorso anno e i 119mila del 2017.

Migranti, dove sono le navi delle Ong

Come spiega la Ong italiana "Mediterranea" che opera nel Mediterraneo insieme all'imbarcazione di Open Arms, entrambe le imbarcazioni si trovano nell'area SAR libica, cioè la zona in cui la responsabilità di intervento in caso di naufragio sarebbe della cosiddetta "guardia costiera libica".

"Nessuna segnalazione per il momento, ma siamo pronti a intervenire in ogni situazione."