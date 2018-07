Migranti, la Spagna diventa nuovo punto di approdo: "Rotta sempre più importante"

La Spagna potrebbe diventare il nuovo punto di approdo preferito per i migranti provenienti dall'Africa, mentre le altre rotte sono sul punto di essere chiuse: lo ha dichiarato il responsabile della Frontex, Fabrice Leggeri.

Spagna, nuova rotta dei migranti

Leggeri, intervistato dal settimanale tedesco Welt am Sonntag, ha sottolineato come nel solo mese di giugno siano arrivati in Spagna 6mila migranti, un totale equivalente a quello dei primi sei mesi dell'anno precedente: "Se le cifre continueranno ad aumentare al ritmo attuale, questa rotta diverrà sempre più importante".

Grecia e Italia principali destinazioni

Al momento Grecia e Italia restano i principali punti di approdo per i migranti, ma in netta diminuzione negli ultimi due anni: Atene, che nel 2015 aveva ricevuto 900mila migranti, dopo l'accordo con la Turchia ne ha visti arrivare l'anno scorso appena 42mila.

Quanto all'Italia, secondo i dati di Frontex l'anno scorso gli arrivi registrati sono stati 120mila, ma in seguito all'accordo del luglio scorso con la Guardia costiera libica sono diminuiti del 75%; la Spagna infine ha accolto nel 2017 23mila migranti, di cui circa metà marocchini.