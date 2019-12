Sparatoria nella base di Pearl Harbor: militare uccide due persone e si suicida

Un militare della Marina americana ha aperto il fuoco nella base di Pearl Harbor, uccidendo due persone e ferendone una terza, per poi togliersi la vita con un colpo alla testa.

Le vittime sono civili dipendenti dal dipartimento della Difesa di Washington, secondo quanto comunicato su Twitter dell'account della base americana situata sull'isola hawaiiana di Ohau. La base è rimasta chiusa all'esterno per circa due ore dopo la sparatoria, avvenuta nel pomeriggio di ieri ora locale (circa l'una di notte in Italia). Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta e ancora non si conosce il movente della sparatoria.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx