Il mistero dei piedi mozzati sulle spiagge del Canada

Sono saliti a 14 i piedi mozzati, tutti con scarpe da ginnastica, trovati dal 2007 ad oggi su varie spiagge della Columbia Britannica, in Canada. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa sull'isola Gabriola: un uomo stava camminando lungo la spiaggia quando si è imbattuto in una scarpa da ginnastica con all'interno un piede. Un mistero che tiene banco sui media e alimenta le fantasie - e le inquietudini - dell’opinione pubblica.

Il mistero dei piedi mozzati, le indagini

A chi appartengono quei piedi? Perché sono stati ritrovati in spiaggia? E soprattutto: in che modo sono morte le vittime? Alcune di queste domande sono rimaste senza risposta, ma la spiegazione agli strani ritrovamenti potrebbe essere molto semplice.

Le indagini hanno infatti stabilito che nessuno dei piedi presenta segni di trauma. In pratica - spiega Adnkronos - tutti i 'proprietari' o si sono uccisi o sono morti accidentalmente, con i loro piedi che si sono staccati naturalmente dai loro corpi durante la decomposizione. Quanto al mistero delle scarpe da ginnastica, queste sono realizzate con materiali resistenti: oltre a proteggere il piede dalla decomposizione, fungono da dispositivo di galleggiamento che lo trascina in superficie.

Identificati 8 piedi su 14

Finora si sa che 2 dei 14 piedi trovati appartengono alla stessa persona, ma non se ne conosce l’identità. Sono otto invece i piedi identificati: è stato accertato che due piedi ritrovati ad agosto del 2007 appartenevano a due uomini scomparsi nel 2004 e nel 2006. Stesso discorso per un piede trovato lo scorso dicembre lungo la costa meridionale dell'isola di Vancouver: era di un 79enne dello stato di Washington. Anche lui era scomparso e in seguito fu trovato morto.

In molti per spiegare gli episodi hanno pensato ad un serial killer, ma c’è anche chi avanza ipotesi più fantasiose, come lo tsunami del 2004, o a incidenti, in aereo o in mare.