Trovata morta in casa una delle fondatrici di Femen

C'era un messaggio d'addio accanto al corpo senza vita di Oksana Shachko, una delle quattro fondatrici del movimento di protesta Femen trovata morta oggi nel suo appartamento di Parigi. L'annuncio della morte della donna, 31enne ucraina, è stato dato dallo stesso gruppo femminista, noto per le proteste a seno nudo messe in scena dalle sue esponenti in diversi Paesi contro leader internazionali.

"E' con grande rammarico e profondo dolore che devo confermare la morte di Oksana", ha dichiarato Inna Shevchenko, una delle leader di Femen che abita a Parigi. Un'altra delle fondatrici del movimento, Anna Hutsol, ha scritto su Facebook: "RIP. La più coraggiosa e la più vulnerabile, Oksana Shachko, ci ha lasciato. La piangiamo insieme ai suoi cari e ai suoi amici". Gutsol ha aggiunto che il gruppo Femen aspetta "la versione della polizia" sulla morte. Secondo la Shevchenko, infatti, la Chatchko si sarebbe "suicidata".

In esilio in Francia dal 2013, Oksana aveva lasciato il gruppo per intraprendere la carriera di artista. Nel 2008, insieme a Oleksandra Shevchenko e Anna Hutsol, fondò il movimento Femen: nato in Ucraina per denunciare il sessismo e le discriminazioni nei confronti delle donne, si è allargato negli anni ad altri Paesi, ampliando il raggio delle proteste.